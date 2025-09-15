السجن 13 عاما.. نهاية تاجر مخدرات وسلاح بأسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 13 عامًا، وتغريم فلاح مبلغ 105 آلاف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، وذلك بقرية المعابدة الشرقية التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني الرئيس بالمحكمة و محمد السيد موسى نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر صلاح تمام محمد و أحمد عبد العال.

وتعود تفاصيل القضية رقم 9685 لسنة 2025 جنايات مركز أبنوب، إلى ورود معلومات لمعاون وحدة مباحث المركز، تفيد بقيام المدعو "فرج. م. م"، 47 عامًا، فلاح ومقيم بقرية المعابدة الشرقية، بالاتجار في المواد المخدرة بنظامي الجملة والتجزئة، واتخاذه من مسكنه ومرافقه أماكن لتخزين المواد المخدرة، إلى جانب حيازته أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، قاد معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب قوة من الشرطة السرية، استهدفت أحد الطرق الفرعية بالقرب من منزل المتهم، وتمكنت من ضبطه.

وخلال التفتيش، عُثر بحوزته على ثلاث طرب من مخدر الحشيش، وثماني تذاكر تحتوي على مادة الشابو المخدرة، ومبلغ مالي قدره 1250 جنيهًا. كما تم العثور داخل السيارة التي كان يستقلها على بندقية آلية و25 طلقة نارية.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط هو حصيلة بيع تلك المواد، كما أقر بحيازته للسلاح الناري بغرض حماية نشاطه غير المشروع.