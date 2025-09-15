إعلان

الحماية المدنية تسيطر على حريق بسيارة في القناطر الخيرية (صور)

05:33 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
    اخماد حريق بسيارة في القناطر الخيرية
القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع بمدينة القناطر الخيرية، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، باندلاع حريق في سيارة بالمدينة.

انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وقد تم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وكشف ملابسات اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحماية المدنية حريق سيارة أمن القليوبية القناطر الخيرية
