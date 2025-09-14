غداً نهاية التسجيل في بطولة جمال الخيول ضمن مهرجان الشرقية التراثي

الشرقية- ياسمين عزت:

نوهت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية عن أن غداً الإثنين 15 سبتمبر هو الموعد الأخير لغلق باب التسجيل للمشاركة في بطولة جمال الخيل، والمقرر إقامتها يومي 1 و2 أكتوبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ29، والذي يُقام في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025 بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المهرجان يمثل علامة مميزة للمحافظة، حيث أدرجته وزارة السياحة والآثار في أجندتها الرسمية باعتباره حدثاً رياضياً غير تقليدي يعكس التراث الشعبي الأصيل للبيئة الريفية الشرقية، مشيراً إلى أن المهرجان يسهم في تنشيط السياحة الرياضية ويتضمن فعاليات متنوعة من بطولات أدب وجمال الخيول وألعاب الفروسية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حسن، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، أن المشاركة في البطولة تقتصر على الخيول العربية المصرية الأصيلة (Straight Egyptian) المسجلة بالهيئة الزراعية المصرية، مع رسوم اشتراك قدرها 6000 جنيه للحصان الواحد شاملة الإيواء، على أن يلتزم المشاركون بتقديم شهادة نسب أو شهادة تشبيه وباسبور رسمي للخيول.

وشددت على ضرورة الإفصاح عن أي أنساب غير مصرية، حيث يحق لإدارة المهرجان استبعاد أي خيول يثبت عدم نقاء نسبها، مع تطبيق غرامة مالية تتمثل في عدم رد رسوم الاشتراك للمخالفين.

للاستعلام والتسجيل يمكن التواصل مع مكتب الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية عبر الهاتف الأرضي (0552351050) أو المحمول (01012484950 – 01000395588).