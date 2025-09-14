بالصور- تحصين 76 ألف رأس ماشية ضد فيروس SAT-1 بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، بقيادة الدكتور جمال سيد مدير المديرية، فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد فيروس SAT-1، بمشاركة 1089 فرقة بيطرية غطت مختلف أنحاء المحافظة، وأسفرت عن تحصين 76,525 رأس ماشية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز مناعتها ضد الأمراض الوبائية.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الحملة لم تقتصر على أعمال التحصين فقط، بل شملت أيضًا جانبًا توعويًا وإرشاديًا موسعًا، تمثل في تنظيم 155 ندوة تثقيفية داخل مراكز التجمعات، واستخدام وحدات صوتية متنقلة لبث رسائل توعوية في الأسواق والميادين، إلى جانب إطلاق حملات رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسائل الإرشادية إلى أكبر عدد ممكن من المربين.

وأشار المحافظ إلى الدور الحيوي الذي قامت به لجان التقصي البيطري، والتي نفذت زيارات ميدانية لـ 3,430 منزلًا لرصد الأوضاع الصحية بدقة وتوجيه أعمال التحصين بشكل أكثر فاعلية، مؤكدًا أن هذا النهج العلمي يعكس حرص الدولة على تبني سياسات استباقية لمواجهة أي تهديدات قد تطال الثروة الحيوانية.

كما أشاد اللواء أبوالنصر بجهود الفرق البيطرية المنتشرة في المراكز والقرى والنجوع، مؤكدًا استمرار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد فيروس SAT-1، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز المناعة الجماعية في مختلف أنحاء المحافظة.