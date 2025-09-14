مصرع شاب صدمه قطار بمزلقان ميت نما في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء مروره بمزلقان ميت نما بمركز قليوب، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء أشرف جاب مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص عند مزلقان ميت نما.

انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت جهات التحقيق أعمالها، حيث صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث وظروف وقوعه.