تبدأ مساء اليوم.. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق فى أسوان لمدة 12 ساعة

أسوان- إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، بيانًا حول قطع مياه الشرب اليوم السبت، عن 6 مناطق بمدينة إدفو لمدة 12 ساعة.

وجاء نص البيان: نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإدفو بأعمال إصلاح الكسر المفاجئ 450 مللي 18 بوصة بمدينة إدفو.

تقرر قطع المياه عن المناطق التالية:" طريق الشيخ محمود، شارع المركز من ناحية البحرية، شارع الكوبري، منطقة الكشاف، منطقة السلايمة، العوضلاب"، وذلك من الساعة السادسة مساء اليوم السبت وحتى الساعة السادسة صباح غدا الأحد.

وأهابت الشركة بالمواطنين توفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.