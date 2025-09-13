لتخفيف العبء عن الأسر.. انطلاق معارض "أهلاً مدارس" في الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، عن انطلاق معارض "أهلاً مدارس 2025" بجميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وقال المحافظ إن معارض "أهلاً مدارس" أصبحت تقليدًا سنويًا مهمًا يلقى إقبالًا واسعًا من المواطنين، لما توفره من مستلزمات دراسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرًا إلى حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف المواطن المصري بشكل مباشر.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتنظيم المعارض على نطاق واسع في المحافظة، منوهًا أنه جرى تخصيص 20 فرعًا للسلاسل التجارية الكبرى، و7 مكتبات كبرى في مناطق محطة مصر، المنشية، العامرية، ومحمد نجيب.

ولفت إلى تنظيم معارض متنقلة ضمن أسواق اليوم الواحد في عدد من الأحياء، منها حي شرق، وحي المنتزه أول، وحي العجمي، وحي الجمرك، لتوسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين بالإضافة الي العديد من الشوادر في مناطق مختلفة بالمحافظة لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على دعم الأسر، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.