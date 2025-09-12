إعلان

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة كارو بموتوسيكل بالدقهلية

03:25 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

حادث دراجات بخارية - ارشيفية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب ثلاثة أشخاص جراء تصادم سيارة كارو مع موتوسيكل على طريق قرية الطاهري بنطاق مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ عن الحادث من إدارة شرطة النجدة.

وانتقل ضباط المباحث بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأوضح الفحص إصابة كل من: ناهد شوقي الحديدي، 45 عامًا، بخلع في الكتف الأيسر، والسيد مصطفى علي، 36 عامًا، بكسر في العمود الفقري، ودينا محمد المتولي، 27 عامًا، بكدمات في الوجه والجسم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارة محافظة الدقهلية مستشفى منية النصر المركزي موتوسيكل
