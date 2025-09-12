جثة و7 مصابين.. الصور الأولى لحادث انقلاب ميكروباص على صحراوي أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

حصل موقع "مصراوي" على الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع، صباح اليوم الجمعة، على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة "زاهر. ش" (66 عامًا)، وإصابة كل من: "أميرة. ا" (23 عامًا)، "تريزة. ع" (40 عامًا)، "زيد. ف" (65 عامًا)، "يسرى. ش" (40 عامًا)، "كاراس. ي" (7 أعوام)، "عوض. ت" (32 عامًا)، و"هويدا. ز" (37 عامًا).

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أكدت الأجهزة المعنية أن الحادث لم يؤثر على حركة المرور بالطريق.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.