إعلان

نجاح عملية نادرة للفك في مستشفى ميت غمر العام بالدقهلية

09:48 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الدكتور حمودة عيد الجزار ـ وكيل وزارة الصحة بالدقه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى ميت غمر العام في إجراء عملية دقيقة لمريضة حضرت إلى الاستقبال في حالة حرجة إثر سقوطها على السلالم.

وأوضح الفريق الطبي أن المريضة كانت تعاني من انفصال للفك العلوي عن قاع الجمجمة وكسر بالفك السفلي ونزيف وعدم تطابق للأسنان، وهي إصابات بالغة الخطورة تستدعي تدخلاً عاجلاً.

جرى تجهيز المريضة على الفور للعمليات، وتمكن الفريق الطبي من إصلاح تطابق الفكين وتثبيت الكسور باستخدام الشرائح والمسامير، لتستعيد المريضة استقرار حالتها، وهي الآن تحت الرعاية الطبية والملاحظة الدقيقة بصحة جيدة.

ضم فريق العمل كل من: الدكتور محمد علي الجراحي، استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتورة بوسي مصطفى ذكر الله، أخصائي جراحة الوجه والفكين، اللذين قادا التدخل الجراحي بكفاءة ودقة عالية.

واختتم وكيل وزارة الصحة بالإشادة بجهود الفريق الطبي والتمريضي بمستشفى ميت غمر العام، مؤكدًا أن هذه النجاحات تأتي في إطار خطة المديرية لدعم التخصصات الدقيقة وتقديم خدمة طبية متقدمة لمواطني الدقهلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور حموده الجزار وزارة الصحة بالدقهلية مستشفى ميت غمر العام جراحة الوجه والفكين عملية نادرة للفك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
"قعدوني على الدكة".. محمود سعد يكشف لمجدي الجلاد أسباب توقف برامجه