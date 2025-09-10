نجاح عملية نادرة للفك في مستشفى ميت غمر العام بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى ميت غمر العام في إجراء عملية دقيقة لمريضة حضرت إلى الاستقبال في حالة حرجة إثر سقوطها على السلالم.

وأوضح الفريق الطبي أن المريضة كانت تعاني من انفصال للفك العلوي عن قاع الجمجمة وكسر بالفك السفلي ونزيف وعدم تطابق للأسنان، وهي إصابات بالغة الخطورة تستدعي تدخلاً عاجلاً.

جرى تجهيز المريضة على الفور للعمليات، وتمكن الفريق الطبي من إصلاح تطابق الفكين وتثبيت الكسور باستخدام الشرائح والمسامير، لتستعيد المريضة استقرار حالتها، وهي الآن تحت الرعاية الطبية والملاحظة الدقيقة بصحة جيدة.

ضم فريق العمل كل من: الدكتور محمد علي الجراحي، استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتورة بوسي مصطفى ذكر الله، أخصائي جراحة الوجه والفكين، اللذين قادا التدخل الجراحي بكفاءة ودقة عالية.

واختتم وكيل وزارة الصحة بالإشادة بجهود الفريق الطبي والتمريضي بمستشفى ميت غمر العام، مؤكدًا أن هذه النجاحات تأتي في إطار خطة المديرية لدعم التخصصات الدقيقة وتقديم خدمة طبية متقدمة لمواطني الدقهلية.