النيابة تحقق في سقوط موظف من شُرفة شركة مياه الشرب بالمنيا

07:55 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

إسعاف أرشيفية

المنيا - جمال محمد:

أصيب موظف بشركة مياه الشرب بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، بكسور وكدمات متفرقة عقب سقوطه من شرفة أحد الطوابق.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بالحادث، وانتقلت فرق الإسعاف والأمن إلى الموقع لنقل المصاب إلى مستشفى ملوي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة لكشف أسباب سقوط الموظف، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

