مصرع سائق فى مشاجرة بالأسلحة النارية بكفر شكر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي سائق مصرعه بطلق ناري فى مشاجرة بالأسلحة النارية مع آخرين بقرية كفر الشهاوي خاطر التابعة لمدينة كفر شكر، بسبب خلافات جلب المخدرات داخل القرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من الأهالي يفيد مصرع سائق بطلق ناري بسبب خلافات مع بعض الأشخاص، وجرى نقله جثة هامدة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وكشفت التحريات الأولية والمعاينة مصرع علي ح ط 40 سنة، سائق فى مشاجرة مع بعض الأشخاص للخلاف على جلب المخدرات داخل عزبة أمين تابعة للقرية أطلقوا عليه أعيرة نارية وسقط على الأرض جثة هامدة وجرى نقله جثة هامدة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.