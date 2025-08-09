إعلان

تخليدًا لذكراه.. محافظ الإسماعيلية يُكرم اسم الراحل محمود سرواح

06:28 م السبت 09 أغسطس 2025

الدكتور محمود سرواح

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كرَّم اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اسم الراحل الدكتور محمود سرواح، المدير التنفيذي للشركة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية للمانجو، والذي وافته المنية العام الماضي، تقديرًا لجهوده المتميزة في تنظيم النسختين الأولى والثانية من المهرجان.

ووجَّه المحافظ بوضع صورة الراحل عند المدخل الرئيسي للملتقى التصديري لمهرجان الإسماعيلية للمانجو، الذي أقيم أمس بالقرية الأوليمبية، تخليدًا لذكراه وتكريمًا لعطائه.

كما عبّر المحافظ عن شكره وتقديره لجميع الجهات التي شاركت في تنظيم الدورة الثالثة من المهرجان، مثمنًا ما بذلوه من جهد لإخراجه بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري لمحافظة الإسماعيلية.

وأشاد “أكرم” بالمظهر الحضاري لمواطني الإسماعيلية، ووصفهم بالشعب المضياف المحب للمهرجانات، مؤكدًا أن هذا السلوك كان له دور كبير في نجاح الفعاليات وتحقيق أهدافها.

محمود سرواح مهرجان الإسماعيلية للمانجو أكرم محمد جلال
