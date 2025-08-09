السجن 5 سنوات لعامل حاول اغتصاب سيدة تحت تهديد السلاح بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بمحاولة الاعتداء الجنسي على ربة منزل داخل مسكنها بمركز البداري، تحت تهديد السلاح الأبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد غلام عضو المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

وتعود أحداث القضية رقم 16621 لسنة 2024 جنايات البداري، إلى تلقي مركز شرطة البداري بلاغًا من المواطنة "بسمة ع ع"، 27 عامًا، أفادت فيه بتعرضها لمحاولة اعتداء داخل منزلها من قبل جارها "حسن م أ"، 21 عامًا، عامل، أثناء نومها مع أطفالها، في ظل غياب زوجها الذي يعمل خارج البلاد.

ووفقًا لأقوال المجني عليها أمام النيابة العامة، فإن المتهم تسلل إلى منزلها ليلاً مرتديًا كمامة، ووضع يده على فمها مهددًا إياها بسلاح أبيض، قبل أن يحاول سحبها عنوة إلى غرفة النوم، ممزقًا ملابسها، ما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة.

تمكنت المجني عليها من الفرار إلى باب المنزل، حيث نزعت الكمامة عن وجهه وتعرفت عليه، قبل أن يلوذ بالفرار عبر شرفة المنزل.

وأكدت تحريات وكيل فرع البحث الجنائي للشرق بمديرية أمن أسيوط صحة أقوال المجني عليها، مشيرًا إلى أن المتهم حاول الاعتداء عليها بالفعل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.