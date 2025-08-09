إعلان

مشروع طاقة شمسية بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يحصد إشادة عالمية - صور

02:50 م السبت 09 أغسطس 2025
الأقصر - محمد محروس:

أعلنت الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء (GGHH) عن نشر دراسة حالة دولية جديدة توثق مشروع التحول للطاقة الشمسية في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، بعنوان: "الارتقاء بالرعاية من خلال الطاقة النظيفة: مسار نحو الاستدامة البيئية والمالية".

وسلطت الدراسة الضوء على مشروع تركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية بالمستشفى على أربع مراحل منذ ديسمبر 2022، بإجمالي قدرة إنتاجية مركبة بلغت 910 ك.و حتى الآن.

وحقق المشروع نتائج ملموسة، أبرزها:

تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 30.29%.

خفض انبعاثات الكربون بمقدار 265 طنًا.

توفير نحو 21 ألف دولار خلال أربعة أشهر فقط (يناير – أبريل 2025).

وأكد الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن المشروع يجسد التزام المستشفى بمسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع، عبر تقديم رعاية صحية متكاملة بمعايير بيئية عالمية.

من جانبه، أشار الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى سعي المؤسسة الدائم لتقديم نموذج يجمع بين الجودة والإنسانية والوعي البيئي في صعيد مصر.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لنجاحات دولية سابقة، منها نشر دراسة مماثلة عام 2023، والاستشهاد بتجربة المستشفى في تقارير ومؤتمرات عالمية مثل Deloitte وCOP29 وWIPO، فضلًا عن حصوله على جائزة القيادة المناخية – المستوى الذهبي لعامي 2023 و2024، واعتماده كأول مستشفى خضراء في مصر من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عام 2022.

الأقصر مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
