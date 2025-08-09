مقتل مزارع برصاصة طائشة أثناء فض مشاجرة على أرض زراعية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة في مستشفى قنا العام، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء محاولته فض مشاجرة بين اثنين من أبناء عمومته في قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة مزارع بطلق ناري خلال مشاجرة بسبب قطعة أرض في قرية الحجيرات، ووفاته بعد ساعات من نقله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات أن المجني عليه "ه. ر"، في الأربعينيات من عمره، أصيب برصاصة في الرأس أثناء تدخله لفض اشتباك بين اثنين من أقاربه على خلفية نزاع على قطعة أرض، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة.