أمواج من البشر.. الإسكندرية المصيف الاقتصادي الأول في مصر -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

مئات الآلاف من الزوار، تستقبلهم شواطئ عروس البحر المتوسط، يوميًا خلال شهور الصيف، يأتون من مختلف محافظات الجمهورية، بحثًا عن الراحة والاستجمام ونسمة صيف.

ورفع شواطئ الإسكندرية الممتدة على ساحل البحر المتوسط بدءا من أبو قير شرقاً وحتى الدخيلة وأبو تلات غرباً لافتات "كامل العدد" على مدار الأسبوع بسبب الإقبال غير المسبوق.

وتبقى العطلات الرسمية و"الويك إند" الأكثر زحامًا خلال موسم الصيف إذ تبدو شواطئ الإسكندرية التي تمتد بطول 40 كيلو متر على شط المتوسط وكأنها خلية نحل تعج بأمواج من البشر.

66 شاطئًا

ويسهم تنوع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 66 شاطئًا، بين السياحي والمميز والمجاني، في جعلها الوجهة الأولى والمصيف الاقتصادي للأسر المتوسطة ومحدودي الدخل الباحثين عن لحظات من الراحة والاستجمام بأقل التكاليف.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أعلنت عدم رفع أسعار تذاكر كافة الشواطئ خلال موسم الصيف الحالي وذلك للعام الثالث على التوالي، لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري.

وحددت المصايف أسعار تذاكر الشواطئ حسب نوع كل شاطئ، إذ تنقسم إلى 5 أنواع هي "العامة، الخدمة لمن يطلبها، المميزة، السياحية، النخيل"، إلى جانب الشواطئ المجانية.

ووفقًا للسياحة والمصايف يبلغ سعر تذكرة الشواطئ "العامة" وعددها 3 شواطئ 5 جنيهات للفرد تشمل "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وهي "جليم العام، شهر العسل العام، الهانوفيل العام".

أما شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 22 شاطئًا، فيبلغ سعر تذكرتها 10 جنيهات للفرد، بينما يبلغ سعر تذكرة الشواطئ "المميزة"، وعددها 14 شاطئًا، 15 جنيها للفرد.

ويوجد 5 شواطئ مميزة يبلغ سعر تذكرتها 20 جنيهًا هي "وانلي، العصافرة، إسكندر، البيطاش، شط الإسكندرية الشرقي"، شامل الحصول على كرسي وبحد أقصى الشمسية 4 أفراد.

ويبلغ سعر تذكرة الشواطئ السياحية وعددها 5 شواطئ 25 جنيها للفرد، بينما يبلغ سعر تذكرة دخول شواطئ النخيل المميزة 20 جنيهًاـ والسياحية 30 جنيها، والـ VIP 50 جنيها للفرد.

ويوجد في الإسكندرية شاطئ مجاني واحد وهو "أبطال التحدي" بحي الجمرك إذ يسمح في الشاطئ بدخول الرواد مجانًا والحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا.

لا إكرامية

ويوضح العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه يجري تنفيذ جولات تفتيشية على الشواطئ، لإحكام الرقابة والسيطرة عليها وضبط أي مخالفات.

وأشار إلى أنه يجري التأكد من الالتزام بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية، ووضع لوحة على بوابات الشواطئ موضح بها سعر الدخول والخدمات المقدمة.

وشدد رئيس إدارة السياحة والمصايف على مجانية وحدات تغير الملابس وضرروة رفع المخلفات من جميع الشواطئ على مدار اليوم، وتواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج.

احجز مقعدك

وتحاول إدارة السياحة والمصايف حل أزمة اتكدس على بوابات الشواطئ من خلال تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني بشواطئ عروس البحر المتوسط عبر موقع الإدارة على شبكة الإنترنت "" Www.catr.gov.eg.

ووفقًا لإدارة السياحة والمصايف، تساعد خدمة الحجز الإلكتروني في تقليل الزحام على بوابات الشواطئ والتسهيل على المواطنين، للوصول للشاطئ ومعرفة الأسعار.

ويمنحك الحجز الإلكتروني الفرصة في أن يكون لك مكان مؤكد بالصف الأول بالشاطئ البحر مباشرة وبعدد المرافقين الذي تحدده وبالتوقيت الذي تحدده أيضًا، وذلك في إطار سياسة الدولة لميكنة إجراءات التعامل مع المواطنين والتوسع في استخدام التكنولوجيا.

الدقائق الذهبية

ولضمان صيف آمن دون غرقى، أنهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية فعاليات الدورة التدريبية الثانية، لرفع كفاءة المنقذين بكافة الشواطئ، حفاظًا على حياة رواد الشواطئ وسلامتهم.

وتضمنت الدورات التدريبية كشفًا طبيًا شاملًا وتدريبات نظرية وعملية للتأكد من الجاهزية الكاملة للعمل في منظومة الإنقاذ البحري، فضلًا عن اختبارات سباحة وعوم لمسافات طويلة "200 -400 متر" وتدريبات على الإسعافات الأولية في حالات النزيف، والكسور، وفقدان الوعي، وحالات الغرق، فضلًا عن استغلال "الدقائق الذهبية" بعد انتشال الغريق.

أزمة شاليه

ويرجع السبب الأبرز لرواج رحلات اليوم الواحد بنسب كبيرة بالمقارنة بالسنوات الماضية إلى ارتفاع أسعار الشاليهات والشقق والوحدات المصيفية إلى أرقام كبيرة لا تناسب الجميع.

ويشير محمود وشهرته "أبو يوسف"، سمسار، إلى أن أسعار الوحدات المصيفية في مناطق مثل سيدي بشر وميامي والمندرة تتباين حسب قُرب الشقة أو الشاليه من البحر والمطاعم والخدمات بالإضافة إلى حالة الأثاث ووجود مكيف من عدمه وهو ما يحدد سعرها.

ويمكن استغلال شهر سبتمبر واقتراب المدارس في حل أزمة ارتفاع أسعار الشاليهات، إذ يوضح ياسر الصعيدي، سمسار شقق بمنطقة ميامي، أنه يمكن الحصول على وحدة مصيفية بأسعار منخفضة نسبيًا مع تراجع الزحام.