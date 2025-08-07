إعلان

لجأوا لختم مزور.. السجن المشدد لـ 3 جزارين أشقاء بالمنيا

07:47 م الخميس 07 أغسطس 2025

محكمة جنايات المنيا

المنيا - جمال محمد

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، بمعاقبة ثلاثة جزارين أشقاء بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، لإدانتهم بتقليد أختام مجزر حكومي بمركز ملوي، واستخدامها في دمغ لحوم مذبوحة خارج المنشآت الرسمية.

شمل الحكم أيضًا غلق المحل الخاص بالمتهمين لمدة ثلاثة أشهر، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

تعود وقائع القضية إلى شهر أبريل الماضي، عندما ألقت السلطات القبض على المتهمين بعد ثبوت قيامهم بتقليد الأختام الحكومية لختم اللحوم التي يتم ذبحها خارج المجزر المعتمد.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا أخرى، من بينها ذبح حيوانات مخصصة للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة، وعرض لحوم غير خاضعة للرقابة، ومزاولة مهنة السلخ دون ترخيص.

