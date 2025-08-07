إعلان

تخفيض 30% على السلع.. افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة رأس سدر

05:07 م الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    السلع
  • عرض 6 صورة
    سوق اليوم الواحد
  • عرض 6 صورة
    سوق اليوم الواحد برأس سدر
  • عرض 6 صورة
    السلع الغذائية
  • عرض 6 صورة
    السلع الغذائية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

أقامت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، سوق "اليوم الواحد" بمدينة رأس سدر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، استمرارا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجرى افتتاح السوق بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

وقال المهندس، أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، إنه يجري إقامة "سوق اليوم الواحد" بكافة مدن المحافظة، بهدف توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، وجودة عالية للمواطنين.

وأكد أن سوق اليوم الواحد الي جرى افتتاحه اليوم برأس سدر، شهد إقبالاً كبيراً من مواطني المدينة، وتتوافر فيه جميع السلع الأساسية والغذائية.

وأوضح أن نسبة التخفيضات على السلع تراوحت ما بين 20% حتى 30%، وجرى التأكد من توافر السلع، وإعلان أسعارها قبل وبعد التخفيض، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين من خلال تنظيم هذه الأسواق التي تقدم سلعاً بجودة عالية وأسعار منافسة مقارنةً بالأسواق الأخرى.

وأشار إلى أنه يجرى التوسع في إقامة هذه الأسواق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مختلف المدن، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

افتتاح سوق اليوم الواحد مدينة رأس سدر جنوب سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم