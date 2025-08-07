الشرقية تستقبل أكثر من 600 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

الشرقية - ياسمين عزت:



أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام عمليات توريد القمح المحلي لمواقع التخزين المختلفة على مستوى المحافظة، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية لتحقيق المستهدف من التوريد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أن كميات التوريد ليوم أمس فقط بلغت 18 طنًا و20 كيلوجرامًا، ليصل إجمالي ما تم توريده منذ بداية موسم الحصاد إلى 603,783 طنًا و246 كيلوجرامًا من القمح، مشيرًا إلى الالتزام التام بشروط ومواصفات التخزين في الشون والصوامع.

وفي سياق متصل، كشف المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، عن تنوع الحقول الإرشادية المزروعة بالمحافظة، والتي شمل 56 حقلًا فرديًا في أراضٍ قديمة، و7 حقول في أراضٍ جديدة بمساحة فدان واحد لكل منها و15 حوضًا سمكيًا بمساحة 410 أفدنة ضمن المزارع السمكية و8 حقول فردية في أراضٍ ملحية.