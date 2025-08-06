إعلان

اللجنة العامة بالفيوم تُعلن الحصر العددي للأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

01:17 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اللجنة العامة بالفيوم (1)
  • عرض 6 صورة
    اللجنة العامة بالفيوم (4)
  • عرض 6 صورة
    اللجنة العامة بالفيوم (5)
  • عرض 6 صورة
    اللجنة العامة بالفيوم (2)
  • عرض 6 صورة
    اللجنة العامة بالفيوم (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم – حسين فتحي:

أعلن المستشار محمود عبد التواب، رئيس لجنة متابعة وتسيير انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الفيوم، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي جاءت على النحو التالي:

عدد المقيدين ممن لهم حق التصويت: 2,213,828 ناخبًا، عدد من أدلوا بأصواتهم: 314,364 ناخبًا، عدد الأصوات الباطلة: 29,973 صوتًا، عدد الأصوات الصحيحة: 284,391 صوتًا.

وجاء توزيع الأصوات الصحيحة على المرشحين كالتالي:

عمرو محمد نبيل أبو السعود (شهرته: عمرو أبو السعود - حزب مستقبل وطن): 258,332 صوتًا.

حاتم علوي السيد إدريس المليجي (شهرته: حاتم المليجي - حزب مستقبل وطن): 249,029 صوتًا.

عصام محمد حسن عبد الغني (شهرته: عصام الرتمي - حزب الجبهة الوطنية): 222,808 أصوات.

وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر (شهرته: وليد هويدي - حزب الشعب الجمهوري): 240,360 صوتًا.

صلاح محمد إبراهيم عبد الله (شهرته: صلاح السكري - مستقل): 31,964 صوتًا.

دعاء عادل أحمد محمد (شهرتها: الدكتورة دعاء - مستقل): 35,332 صوتًا.

حمادة محمد سليمان عودة (شهرته: الدكتور حمادة سليمان - حزب النور): 99,739 صوتًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللجنة العامة بالفيوم الحصر العددي للأصوات انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المستشار محمود عبد التواب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل