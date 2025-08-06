الفيوم – حسين فتحي:

أعلن المستشار محمود عبد التواب، رئيس لجنة متابعة وتسيير انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الفيوم، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي جاءت على النحو التالي:

عدد المقيدين ممن لهم حق التصويت: 2,213,828 ناخبًا، عدد من أدلوا بأصواتهم: 314,364 ناخبًا، عدد الأصوات الباطلة: 29,973 صوتًا، عدد الأصوات الصحيحة: 284,391 صوتًا.

وجاء توزيع الأصوات الصحيحة على المرشحين كالتالي:

عمرو محمد نبيل أبو السعود (شهرته: عمرو أبو السعود - حزب مستقبل وطن): 258,332 صوتًا.

حاتم علوي السيد إدريس المليجي (شهرته: حاتم المليجي - حزب مستقبل وطن): 249,029 صوتًا.

عصام محمد حسن عبد الغني (شهرته: عصام الرتمي - حزب الجبهة الوطنية): 222,808 أصوات.

وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر (شهرته: وليد هويدي - حزب الشعب الجمهوري): 240,360 صوتًا.

صلاح محمد إبراهيم عبد الله (شهرته: صلاح السكري - مستقل): 31,964 صوتًا.

دعاء عادل أحمد محمد (شهرتها: الدكتورة دعاء - مستقل): 35,332 صوتًا.

حمادة محمد سليمان عودة (شهرته: الدكتور حمادة سليمان - حزب النور): 99,739 صوتًا.