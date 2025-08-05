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مد التصويت في 4 لجان بانتخابات الشيوخ في كفر الشيخ (صور)

09:57 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مد التصويت في 4 لجان بانتخابات الشيوخ
  • عرض 4 صورة
    مد التصويت في 4 لجان بانتخابات الشيوخ
  • عرض 4 صورة
    مد التصويت في 4 لجان بانتخابات الشيوخ
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مد التصويت ساعة في 4 لجان انتخابية نظرًا لإقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في تلك اللجان.

وتبين إقبال ناخبين قبل اللحظات الأخيرة من غلق باب التصويت في 4 لجان انتخابية بمراكز سيدي سالم، وقلين، والرياض ما أدى إلى صدور قرار من اللجنة العامة بمد عملية التصويت ساعة واحدة.

كانت محافظة كفر الشيخ أعلنت مع انطلاق اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ أحقية 2 مليون و407 ألف و571 ناخبًا وناخبة، بالادلاء بأصواتهم من خلال 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

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انتخابات مجلس الشيوخ 2025 لجان انتخابات كفر الشيخ
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