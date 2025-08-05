الفيوم - حسين فتحي:

لم تكن وجهة العروسين شروق أسامة وعلي سيد بعد انتهاء حفل زفافهما هي عش الزوجية، بل لجنة الاقتراع بقرية قلهانة في محافظة الفيوم، حيث وصلا بملابس الزفاف للإدلاء بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت أمس الإثنين أولى أيامها.

أصر العروسان على تنفيذ اتفاق عائلي يقضي بأن تكتمل فرحة العمر بالمشاركة في الواجب الوطني، وفق ما ذكره محمد جمعة طلب ابن عم العروس.

وقد استقبلهما رئيس اللجنة، وأدليا بصوتيهما في لقطة حظيت باستحسان وتقدير الحضور من أهالي القرية، ليصبح صندوق الاقتراع هو المحطة الأخيرة في مراسم زفافهما.