محافظ الفيوم يتفقد لجان الشيوخ ويدعو للمشاركة الفعالة (صور)

الفيوم- حسين فتحي:

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من لجان انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا على انتظام سير العملية الانتخابية، وداعيًا المواطنين للمشاركة الفعالة لممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم.

أكد المحافظ أنه لم يتم رصد أي مشكلات أو خروقات حتى الآن، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتأمين اللجان وتذليل أي عقبات، بهدف إتمام العملية الديمقراطية بشفافية ونزاهة.

يُذكر أن 2.2 مليون ناخب لهم حق التصويت في الفيوم، موزعين على 297 لجنة فرعية في 278 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة.