أسوان تخفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 200 درجة (صور)

أسوان – إيهاب عمران:

قرر اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 200 درجة بدلًا من 210، استجابة لمطالب الأهالي وتوسيع فرص القبول أمام الطلاب للعام الدراسي المقبل.

وشمل القرار أيضًا خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام "خدمات" إلى 195 درجة، فيما تتراوح درجات القبول بمدارس التعليم الفني والمهني بين 140 و230 درجة حسب نوع المدرسة وتخصصها.

ووجه المحافظ بضرورة تحقيق الاستقرار في العملية التعليمية وسرعة إنهاء إجراءات المعلمين وقبول الطلاب بشفافية تامة قبل بدء العام الدراسي، مؤكدًا أن الهدف هو تهيئة بيئة محفزة للطلاب.