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عُرس ديمقراطي في سوهاج.. زحام وإقبال لافت في انتخابات الشيوخ- فيديو وصور

02:42 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    زحام وإقبال لافت في انتخابات الشيوخ (2)
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    زحام وإقبال لافت في انتخابات الشيوخ (5)
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    زحام وإقبال لافت في انتخابات الشيوخ (4)
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    زحام وإقبال لافت في انتخابات الشيوخ (3)
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    زحام وإقبال لافت في انتخابات الشيوخ (9)
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    زحام وإقبال لافت في انتخابات الشيوخ (10)
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    زحام وإقبال لافت في انتخابات الشيوخ (7)
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    زحام وإقبال لافت في انتخابات الشيوخ (11)
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    زحام وإقبال لافت في انتخابات الشيوخ (8)
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    زحام وإقبال لافت في انتخابات الشيوخ (15)
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    زحام وإقبال لافت في انتخابات الشيوخ (12)
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت قرية أولاد سالم بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، توافد المواطنون بكثافة أمام لجان الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء من الفرحة بين المواطنين.

ومنذ الساعات الأولى من فتح اللجان، شهدت لجنة مدرسة أولاد سالم بحري الإعدادية المشتركة زحامًا كبيرًا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية، للإدلاء بأصواتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس الشيوخ.

وقال المهندس محمد خلف الله، أحد شباب قرية أولاد سالم إنه خرج رفقة الآلاف من أهالي قريته للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، إيمانًا بأهمية التصويت، لدعم الاستقرار والتنمية التي تشهد محافظات جمهورية مصر العربية، مضيفًا أن مشاركة الشباب بهذا الحماس تؤكد وعيهم السياسي وحرصهم على بناء مستقبل أفضل لوطنهم.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" بثًا مباشرًا بعنوان "عُرس ديمقراطي بسوهاج.. زحام أمام لجان "أولاد سالم" في أول أيام التصويت بانتخابات الشيوخ".

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محافظة سوهاج انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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