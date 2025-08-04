توافد الناخبين على لجان الإسكندرية في أول أيام انتخابات الشيوخ (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

فتحت لجان الاقتراع بمحافظة الإسكندرية أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام العملية الانتخابية منذ لحظاتها الأولى.

وشهدت اللجان توافدًا ملحوظًا من الناخبين مع بدء التصويت، حيث جرى تنظيم عملية الدخول لتيسير التصويت وضمان الانسيابية داخل وخارج مقار اللجان.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بمحافظة الإسكندرية 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على لجنة عامة واحدة، و320 لجنة فرعية، داخل 286 مركزًا انتخابيًا تغطي 9 أحياء، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب.

ومن المقرر أن تنعقد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة برئاسة المحافظ، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، بهدف الربط اللحظي مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء ومتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول.