انهيار جدار على طفل بقرية في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب طفل بكسور مضاعفة في ذراعه الأيمن، مساء اليوم الأحد، إثر انهيار جدار عليه بقرية "التنين" التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوصول الطفل أدهم ياسر عبد الحميد، 14 عامًا، إلى مستشفى الفرافرة المركزي مصابًا.

جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي، حيث تقرر تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج اللازم.