إعلان

انهيار جدار على طفل بقرية في الوادي الجديد

10:12 م الأحد 31 أغسطس 2025

مستشفى الفرافرة المركزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب طفل بكسور مضاعفة في ذراعه الأيمن، مساء اليوم الأحد، إثر انهيار جدار عليه بقرية "التنين" التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوصول الطفل أدهم ياسر عبد الحميد، 14 عامًا، إلى مستشفى الفرافرة المركزي مصابًا.

جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي، حيث تقرر تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج اللازم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى الفرافرة المركزي انهيار جدار إصابة طفل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة