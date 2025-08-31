"مشنوقة بحبل".. العثور على ربة منزل مُعلقة في مروحة سقف ببني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

عثر الأهالي بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، على ربة منزل جثة هامدة، مشنوقة بحبل في مروحة سقف داخل منزلها.

تلقت مديرية أمن بني سويف، بلاغا من "أ.م .ك"، عامل، يفيد بالعثور على زوجته "ن.ع. ص"، 22 عامًا، مشنوقة بحبل متدلي من مروحة السقف، داخل غرفة نومها بمنزل الأسرة بمركز سمسطا.

تبين من المعاينة والفحص وجود كامل متعلقاتها الشخصية، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.