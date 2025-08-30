إقامة مقر جديد للتأمين الصحي بواحة الفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

زار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، المقر الجديد المخصص لتقديم خدمات التأمين الصحي بالكيلو 44 بمركز الفرافرة، في إطار جولته التفقدية الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال زيارته أهمية إنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة والأمان، مشيراً إلى أن هذا المقر سيمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لسكان المنطقة، خاصة وأن منطقة الفرافرة تشهد نمواً متزايداً في عدد السكان والأنشطة الاقتصادية.

وجّه الزملوط بضرورة تسريع وتيرة العمل لاستكمال كافة أعمال التشطيب والفرش والتجهيز للمقر الجديد، مؤكداً على أهمية توفير جميع الاحتياجات الفنية اللازمة لبدء التشغيل الفعلي للمنشأة الطبية.

وشدد المحافظ على ضرورة تجهيز كافة الغرف والمرافق بالمعدات الطبية المتطورة، والتأكد من جاهزية البنية التحتية للمقر، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة ومتطورة لجميع أبناء مركز الفرافرة والمناطق المجاورة.

أشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الشاملة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في محافظة الوادي الجديد، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الزملوط أن المقر الجديد سيوفر خدمات التأمين الصحي الشامل، بما يشمل الكشف الطبي، والفحوصات المعملية، والعلاج الطبيعي، وخدمات الطوارئ، مما يقلل من معاناة المواطنين في الانتقال لمسافات بعيدة للحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

أكد محافظ الوادي الجديد أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لجميع المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، لضمان تسليمها في المواعيد المحددة وبالمواصفات المطلوبة، مشدداً على أن الارتقاء بالخدمات الصحية يمثل أولوية قصوى في خطة التنمية المحلية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بتطوير المنظومة الصحية في محافظات الصعيد، خاصة في المناطق النائية والحدودية، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وضمان وصولها لجميع المواطنين.





