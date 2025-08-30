السويس- حسام الدين أحمد:

استقبلت موانئ البحر الأحمر 9 سفن على الأرصفة البحرية حققت تداول 61000 طن بضائع و727 شاحنة و318 سيارة، وسجلت صالات الركاب وصول وسفر 2100 راكب.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع و372 شاحنة و207 سيارات، وشملت حركة الصادرات 55000 طن بضائع و355 شاحنة و111 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن اليوم السبت وهي BOS ANGEL، Belagos Express ، Poseidon Express بينما غادرت السفينة MICHELIA وعلى متنها 47 ألف طن فوسفات متجهة الى فيتنام.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ALcudia Express والقاهرة وغادرت Belagos Express، Poseidon Express، وسجل ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و335 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة والحسين.