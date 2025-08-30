7 عربات خرجت عن القضبان.. تفاصيل حادث انقلاب قطار مطروح - صور

كتب - محمد البدري:

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل حادث خروج عدد من عربات القطار رقم 1935 عن القضبان، والذي وقع عصر اليوم السبت، وأسفر عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و54 مصابًا، وفقًا للحصر المبدئي الصادر عن مديرية الصحة بمطروح.

ووقع الحادث أثناء رحلة القطار القادمة من مطروح إلى القاهرة، في المنطقة الواقعة بين محطتي فوكة وجلال غرب مدينة الضبعة، ما أدى إلى انقلاب عربتين وتوقف حركة القطارات على الخط.

وبحسب تصريحات المصدر، وقع الحادث في تمام الساعة 15:30، نتيجة خروج 7 عربات عن القضبان، وانقلاب اثنتين منها،وعلى الفور، دفعت الهيئة بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث لرفع الآثار واستعادة الحركة على الخط في أسرع وقت.

وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توجه إلى موقع الحادث، ووجّه بتشكيل لجنة فنية عاجلة للتحقيق في الأسباب، مع التأكيد على توقيع أقصى العقوبات بحق المتسببين، واتخاذ إجراءات الفصل الفوري لمن تثبت إدانتهم.

واختتم المصدر بأن وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، داعية الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ30 سيارة مجهزة إلى موقع الحادث في نطاق مدينة الضبعة، حيث تواصل الفرق الطبية نقل المصابين وتقديم الرعاية العاجلة.

ووفقًا لمصدر طبي بمديرية الصحة، بلغ عدد المصابين 54 شخصًا، نُقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 إلى مستشفى رأس الحكمة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، ونُقلت الجثامين إلى مشرحة رأس الحكمة تحت تصرف النيابة العامة.

