نقابة الوادي الجديد تغلق 3 معاهد تمريض مخالفة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت نقابة التمريض الفرعية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن شن حملة لغلق معاهد دراسية للتمريض مخالفة بمدينة الخارجة.

قالت الدكتورة منال مسلم، نقيب التمريض بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "إن النقابة تلقت معلومات عن وجود معاهد تدرس مناهج التمريض دون ترخيص قانوني من وزارتي التعليم العالي والصحة".

وأضافت نقيب التمريض، أن التحقيقات رصدت 3 معاهد بمدينة الخارجة تدرس مناهج التمريض دون ترخيص، حيث تبين أن هذه المعاهد حصلت على ترخيص فقط لتدريس علوم الحاسب الآلي واللغات، وليس التمريض، الذي يستلزم موافقات رسمية من الوزارتين.

وعلى الفور، جرى شن حملة على هذه المعاهد وإغلاقها بعد تحرير مذكرة بالواقعة ورفعها للواء دكتور أحمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وذكرت منال مسلم، أن المعهد الأول تم غلقه بمنطقة البساتين، والثاني بمنطقة حي طريق الداخلة، والثالث بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة، لافتة إلى أن نحو 500 طالب وطالبة دفعوا مصروفات تصل إلى 5 آلاف جنيه في الترم الواحد، مؤكدة أن هذه المعاهد غير قانونية وليس لها أي علاقة بوزارتي الصحة أو التعليم العالي.