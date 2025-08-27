الوادي الجديد- محمد الباريسي:

تصدرت المرأة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، المشهد الانتخابي أمام لجان الاقتراع بمراكز وقرى المحافظة وسط إقبال كثيف ومتزايد في آخر النهار عقب انتهاء الموظفين من عملهم والمزارعين من أعمالهم الحقلية نظرا لطبيعة المحافظة الزراعية وظروف درجات الحرارة المرتفعة.

فيما شهدت اللجان الانتخابية إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة والتي حرصت على توفير مقاعد متحركة ومظلات ومبردات هواء ومياه بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمحافظة لتسهيل العملية الانتخابية.

وانتظم الناخبون في طوابير لأداء واجبهم الوطني فى الاستحقاق البرلماني وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية متكاملة، حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل المحافظة 194 ألف 350 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم 60 لجنةً فرعية و60 مركزًا انتخابيًا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في اختيار من يُمثلهم داخل المجلس.

وجرى تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى وتذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

وتجرى جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد بين المرشح خيري طليب مرشح مستقبل والمهندس عبد الحكم جبالي، مرشح حزب حماة وطن بالوادي الجديد على المقعد الفردي بدائرة المحافظة والتي تضم دائرة واحد فقط تضم مقعد للقائمة الوطنية من أجل مصر ومقعد فردي و الذي تجري عليه جولة الإعادة فيما حسمت الجولة الاولى لمقعد القائمة للمهندس أحمد أيوب مرشح حزب مستقبل وطن بالقائمة الوطنية من أجل مصر.