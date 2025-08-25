إعلان

إغلاق كافة شواطئ الإسكندرية غدًا بسبب ارتفاع أمواج البحر

10:31 م الإثنين 25 أغسطس 2025

إغلاق كافة شواطئ الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية إغلاق جميع شواطئ المدينة غدًا الثلاثاء، وذلك عقب صدور تحذيرات رسمية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن اضطراب حالة البحر.

وأشارت محافظة الإسكندرية في بيان مساء اليوم، إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من أن البحر المتوسط سيتعرض لاضطراب ملحوظ في حركة الأمواج، ما يؤثر على عدة مناطق من السواحل الشمالية تشمل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، الأمر الذي يعيق ممارسة الأنشطة البحرية ويزيد من معدلات الخطورة.

وأكدت المحافظة أن قرار غلق الشواطئ يأتي كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين، داعية الجميع إلى الالتزام الكامل بالتعليمات وعدم النزول إلى مياه البحر حتى تحسن الأحوال الجوية وعودة الاستقرار إلى حركة البحر.

