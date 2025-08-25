المتهم زميلها في مكتب واحد.. تفاصيل سرقة ذهب من حقيبة موظفة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة قسم شرطة دمنهور، بمحافظة البحيرة، حبس موظف بمديرية التربية والتعليم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بزميلته بالشؤون القانونية بالمديرية تقدر قيمتها بـ170 ألف جنيه.

وقعت أحداث الواقعة داخل مقر مديرية التربية والتعليم بدمنهور، حيث فوجئت موظفة بالشؤون القانونية بسرقة مشغولاتها الذهبية من داخل حقيبتها أثناء تواجدها بالعمل، وحررت محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط المباحث بقسم شرطة دمنهور بالبلاغ، وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مقر المديرية وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظف زميل للمجني عليها يعمل بنفس المكتب.

كشفت التحريات أن المتهم استولى على المشغولات الذهبية وتصرف فيها بالبيع عن طريق إحدى السيدات، وجار ضبطها، فيما جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الجريمة.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.