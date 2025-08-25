البحيرة - أحمد نصرة:

تنظر محكمة جنايات دمنهور، اليوم الإثنين، قضية جديدة للمتهم "محمد ص.س"، 31 عامًا، وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر بمدينة كفر الدوار، لاتهامه بخطف طفل والاعتداء عليه جنسيًا بعد تخديره واحتجازه عدة ساعات.

وكان المتهم اختطف بالتحايل للصغير، واحتجزه 9 ساعات متواصلة بعد إحضار كوب عصير للمجنى عليه، ووضع فيه مواد مخدرة، ثم اعتدى على المجنى عليه أثناء فقدانه الوعي نتيجة تأثير المخدر.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم، صاحب كشك سجاير بقسم كفر الدوار، قام خلال شهري مارس وأبريل 2025، بخطف الطفل "ز.م.م.ع" والذي لم يبلغ 18 سنة، بالتحايل عليه، واستدرجه بالحيلة إلى منزله، بزعم مساعدته في قضاء أمر ما، مستغلاً صغر سنه، وبقصد إبعاده عن ذويه، واقترن بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المذكور، بالقوة والتهديد، بأن قدم له مشروبًا أفقده الوعي، وحصر عنه ملابسه.

وأعاد فعلته مرة أخري بأن خطف بالإكراه الطفل المجني عليه لذات محل الواقعة تحت تهديد سلاح أبيض (سكين) مهددًا إياه وحصر عنه ملابسه وقام بالتعدي عليه.

ويأتي نظر القضية بعد أيام قليلة من إصدار المحكمة ذاتها حكمًا بالإعدام على المتهم في قضية أخرى، عُرف خلالها إعلاميًا باسم "بعرور كفر الدوار"، لإدانته بهتك عرض 3 أطفال وخطفهم وابتزازهم تحت التهديد.

