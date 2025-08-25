إعلان

بعد الحكم بإعدامه.. حبل المشنقة يطارد بعرور كفر الدوار في قضية أخرى اليوم

10:05 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

بعرور كفر الدوار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

تنظر محكمة جنايات دمنهور، اليوم الإثنين، قضية جديدة للمتهم "محمد ص.س"، 31 عامًا، وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر بمدينة كفر الدوار، لاتهامه بخطف طفل والاعتداء عليه جنسيًا بعد تخديره واحتجازه عدة ساعات.

وكان المتهم اختطف بالتحايل للصغير، واحتجزه 9 ساعات متواصلة بعد إحضار كوب عصير للمجنى عليه، ووضع فيه مواد مخدرة، ثم اعتدى على المجنى عليه أثناء فقدانه الوعي نتيجة تأثير المخدر.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم، صاحب كشك سجاير بقسم كفر الدوار، قام خلال شهري مارس وأبريل 2025، بخطف الطفل "ز.م.م.ع" والذي لم يبلغ 18 سنة، بالتحايل عليه، واستدرجه بالحيلة إلى منزله، بزعم مساعدته في قضاء أمر ما، مستغلاً صغر سنه، وبقصد إبعاده عن ذويه، واقترن بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المذكور، بالقوة والتهديد، بأن قدم له مشروبًا أفقده الوعي، وحصر عنه ملابسه.

وأعاد فعلته مرة أخري بأن خطف بالإكراه الطفل المجني عليه لذات محل الواقعة تحت تهديد سلاح أبيض (سكين) مهددًا إياه وحصر عنه ملابسه وقام بالتعدي عليه.

ويأتي نظر القضية بعد أيام قليلة من إصدار المحكمة ذاتها حكمًا بالإعدام على المتهم في قضية أخرى، عُرف خلالها إعلاميًا باسم "بعرور كفر الدوار"، لإدانته بهتك عرض 3 أطفال وخطفهم وابتزازهم تحت التهديد.

اقرأ أيضًا:

هتك عرض 4 أطفال.. جنايات دمنهور تحكم بالإعدام على "بعرور" كفر الدوار

من استدراج الأطفال حتى الإعدام.. القصة الكاملة لبعرور و"كشك الرعب" بالبحيرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بعرور كفر الدوار الحكم بإعدامه قضية أخرى محكمة جنايات دمنهور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء الموجات الحارة وبداية التوقيت الشتوي