محافظ مطروح يمد فترة التحويلات بين المدارس للعام الدراسي 2025/2026

10:39 م الأحد 24 أغسطس 2025

محافظ مطروح

كتب - مختار صالح:

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، على مد فترة التحويلات الخاصة بالطلاب للعام الدراسي القادم 2025/2026 حتى يوم الخميس 11 سبتمبر المقبل، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن القرار جاء لمراعاة الحالات التي لم تتمكن من التقديم في المواعيد المحددة، أو لم تكن على دراية بالمواعيد القانونية، بالإضافة إلى الحالات الخاصة التي تستدعي التحويل بين المدارس.

وأكدت وكيل الوزارة، أن مد فترة التحويلات يهدف إلى تسهيل إجراءات انتقال الطلاب بين المدارس وضمان حقوق جميع الطلاب، في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع.

