الوادي الجديد تبحث إنشاء منصة إلكترونية للمواقع السياحية والأثرية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، المهندس حاسم حميدة الرئيس التنفيذي لشركة إيزري شمال أفريقيا، وذلك لبحث إنشاء و إطلاق منصة إلكترونية لعرض وترويج المواقع السياحية والأثرية والحرف اليدوية بالمحافظة، بحضور الدكتورة غادة عطاالله ممثل هيئة الاستشعار عن بُعد، والدكتورة علياء الساداتي أستاذ التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، محمد إبراهيم مدير عام السياحة والآثار بالمحافظة ، وعدد من مسئولي الشركة.

وأوضحت نائب المحافظ، أن مشروع المنصة استكمالًا للتعاون المشترك بين المحافظة ووزارة السياحة والآثار وهيئة الاستشعار عن بُعد؛ في إطار خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي، وفتح آفاق جديدة لاستثمار الإمكانات والمقومات السياحية والبيئة المتاحة، بما يسهم في تعزيز مكانة المحافظة على خريطة السياحة المحلية والعالمية.

مشيرةً إلى أنه جرى الانتهاء من حصر و رفع كافة المواقع السياحية والأثرية المستهدفة بالتنسيق مع الهيئة، تمهيدًا للبدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع.