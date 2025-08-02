190 لجنة انتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن جاهزية 190 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها يومي 4 و 5 أغسطس.

شدد المحافظ على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وظهور المحافظة بشكل مشرف، مؤكدًا على الحيادية الكاملة للمسؤولين في التعامل مع جميع المرشحين. وأوضح أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي فقط.

وكلّف المحافظ، اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، بالمرور على مقار اللجان الانتخابية في مختلف المدن والمراكز لمتابعة التجهيزات الإدارية والفنية.

وشملت التجهيزات المطلوبة تجهيز الاستراحات الملحقة باللجان، وتكثيف أعمال النظافة، ورفع كفاءة المرافق العامة مثل دورات المياه والكهرباء ومياه الشرب.