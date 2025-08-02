بورسعيد - طارق الرفاعي:

تابع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية من خلال مركز عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وإدارة الأزمات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لاستعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ.

واستعرض المحافظ إجراءات تأمين العملية الانتخابية، والتي تشمل تفعيل شبكة كاميرات المراقبة عبر مركز الشبكة الوطنية لمتابعة سير الانتخابات، بما يضمن أعلى مستويات التأمين والانضباط.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة وقيادات المحافظة وكافة الجهات المعنية، والممثلة بمندوبيها داخل مركز الشبكة الوطنية، بما يضمن إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية، وتوفير الأجواء الملائمة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

ولفت إلى أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى، وتعمل على تأمين وتيسير العملية الانتخابية في جميع مراحلها، لضمان انتظام وسلامة سير الانتخابات، وخروجها بصورة تليق بمحافظة بورسعيد.