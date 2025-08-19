إعلان

إصابة طفل بحروق في الإسماعيلية بعد انسكاب بنزين عليه

03:40 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت منطقة أبو عطوة السحارة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حادثًا مؤسفًا، بعدما تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لانسكاب مادة البنزين عليه، ما أسفر عن إصابته بحروق بالذراع الأيمن.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث أمام المعهد الديني بالمنطقة، يفيد بإصابة الطفل عبد الرحمن أحمد محروس، البالغ من العمر 10 سنوات، بحروق من الدرجة الأولى بالذراع الأيمن نتيجة انسكاب البنزين عليه.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة مجهزة إلى مكان الواقعة، حيث جرى التعامل مع الحالة ميدانيًا وتقديم الإسعافات الأولية للطفل، ثم نقله على وجه السرعة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية، أن حالة الطفل مستقرة، وأن الحروق سطحية من الدرجة الأولى، وتم اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة لمنع حدوث أي مضاعفات، فيما تتابع الجهات المختصة الموقف عن كثب.

ويأتي الحادث ليؤكد على أهمية توخي الحذر عند التعامل مع المواد البترولية سريعة الاشتعال، خاصة في محيط الأطفال، لما تمثله من خطورة بالغة على الصحة والسلامة العامة.

