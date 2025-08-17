إعلان

"على نفقة المتعدي".. إزالة تعديات على شوارع مدينة الخارجة بالوادي الجديد- صور

02:30 ص الأحد 17 أغسطس 2025
الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إزالة تعديات على الشوارع بمدينة الخارجة.

أوضح المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، أنه حرصًا على الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع أي تعديات على الشوارع أو أملاك الدولة، تحركت لجنة من الإدارة الهندسية بقيادة مدير الإدارة الهندسية وبمشاركة الجهات الأمنية بالمحافظة، لإزالة تعدٍ يتمثل في بروز بالدور الأرضي بغرض إنشاء بلكونات لاستخدامها كمحلات، بمنطقة السبط شارع "بيوخره".

وأضاف جهاد، أن اللجنة انتقلت على الفور إلى الموقع، وجرت الإزالة بمعرفة المواطن في المهد علي نفقته الخاصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد رئيس مركز الخارجة، أن الوحدة المحلية للمركز والمدينة أنها لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على ممتلكات الدولة، سواء كانت أراضي أو شوارع أو بروز خارجي يؤثر على المظهر العام، وتناشد المواطنين الالتزام بالقوانين والتعليمات حرصًا على الصالح العام.

إزالة تعديات على الشوارع بمدينة الخارجة شوارع مدينة الخارجة مدينة الخارجة الوادي الجديد
