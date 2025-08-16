إعلان

5 مولدات طوارئ لإنقاذ كهرباء الفرافرة بعد عطل ماكينات التوليد

12:41 م السبت 16 أغسطس 2025

مركز الفرافرة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، متابعته اللحظية لموقف تعزيز التغذية الكهربائية بمركز الفرافرة، والتي تأثرت نتيجة عطل بإحدى الماكينات الكبيرة بقدرة ٣.٨ ميجاوات بمحطة توليد الفرافرة.

وأشار "الزملوط" إلى أنه، بالتنسيق مع شركة مصر الوسطى للكهرباء، جرى الدفع بوحدات الطوارئ المتاحة في مختلف قطاعات الشركة، حيث تم نقل ٣ مولدات من بني سويف والفيوم وأسيوط، بالإضافة إلى تحريك مولدين بقدرة ٢ ميجاوات من منطقة مفيض باريس، لدعم الشبكة وضمان انتظام الخدمة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك والأحمال نتيجة موجة ارتفاع درجات الحرارة.

ولفت محافظ الوادي الجديد إلى أنه من المقرر وصول المولدات إلى مجمع كهرباء الفرافرة مساء اليوم، لبدء أعمال التركيب والتحميل على الشبكة، بما يضمن استقرار الخدمة.

