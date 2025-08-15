إعلان

غدًا 5026 طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بسوهاج

11:12 م الجمعة 15 أغسطس 2025

أرشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تنطلق امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم للعام الدراسي 2024 – 2025، غدًا السبت، وسط استعدادات من مديرية التربية والتعليم بسوهاج؛ لتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

ويؤدي الامتحانات بسوهاج 4758 طالبًا وطالبة بالنظام الحديث، و268 طالبًا بالنظام القديم، موزعين على 13 لجنة امتحانية على مستوى مراكز المحافظة، وتستمر الامتحانات حتى السبت 23 أغسطس الجاري لطلاب النظام الحديث، بينما تمتد حتى الإثنين 25 أغسطس 2025 لطلاب النظام القديم ومدارس المكفوفين والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، جاهزية جميع اللجان لاستقبال الطلاب، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة المعنية لتأمين محيط اللجان وتوفير أجواء هادئة تسهم في أداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

ويؤدي طلاب النظامين، غدًا السبت، امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية في الفترة الثانية.

