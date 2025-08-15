إعلان

بالأسماء.. مصرع صيدلي وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بقنا

11:23 ص الجمعة 15 أغسطس 2025

إسعاف - أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقى صيدلي مصرعه، وأصيب 5 أشخاص آخرون، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام قرية الطويرات التابعة لمركز قنا.

وجاءت أسماء الضحايا كالتالي: مصرع قائد الدراجة النارية علاء. م، 36 عامًا، صيدلي، من مركز نقادة، وإصابة كل من: كريم. م، 25 عامًا، وخطيبته منار. خ، 22 عامًا، وشقيقتها ك.، 26 عامًا، وتوأمها روضة، 5 أعوام، ومعاذ، 5 أعوام، وجميعهم من قرية المحروسة، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وجروح متفرقة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في قرية الطويرات بمركز قنا.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

