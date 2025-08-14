إعلان

اعتماد المرحلة الثانية من قبول الثانوي العام بالوادي الجديد

05:35 م الخميس 14 أغسطس 2025

اللواء دكتور محمد الزملوط

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام إلى 225 درجة، وذلك في المرحلة الثانية من تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025.

أوضح الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن هذا القرار جاء بعد تحليل نتائج المرحلة الأولى وتحديد الأماكن الشاغرة في مدارس التعليم الثانوي.

وأكد أن المرحلة الثانية ستشمل الإدارات التعليمية في كل من الخارجة، الداخلة، بلاط، والفرافرة، لمنح فرصة جديدة للطلاب.

الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية مدارس التعليم الثانوي
