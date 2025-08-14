اعتماد المرحلة الثانية من قبول الثانوي العام بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام إلى 225 درجة، وذلك في المرحلة الثانية من تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025.

أوضح الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن هذا القرار جاء بعد تحليل نتائج المرحلة الأولى وتحديد الأماكن الشاغرة في مدارس التعليم الثانوي.

وأكد أن المرحلة الثانية ستشمل الإدارات التعليمية في كل من الخارجة، الداخلة، بلاط، والفرافرة، لمنح فرصة جديدة للطلاب.