منح عمر حجازي دكتوراه الفلسفة في علوم الرياضة من جامعة الزقازيق

03:49 م الخميس 14 أغسطس 2025
الشرقية - ياسمين عزت:

حصل عمر الشحات عمر حجازي، مساعد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية من كلية علوم الرياضة للبنين بجامعة الزقازيق، عن رسالة بعنوان "الاتصالات التسويقية المتكاملة وعلاقتها بالعائد الاقتصادي للمشروعات الاستثمارية بوزارة الشباب والرياضة".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من نخبة من أساتذة الإدارة الرياضية، ضمت الدكتور حسينى سيد أيوب أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة الزقازيق مشرفًا، والدكتور حسين عمر السمرى أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة حلوان ورئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات سابقًا والمدير التنفيذي للجنة الأوليمبية المصرية رئيسًا ومناقشًا، والدكتور ممدوح إبراهيم علي أستاذ كرة القدم ووكيل كلية التربية الرياضية للبنين سابقًا بجامعة الزقازيق مشرفًا، إلى جانب الدكتور هشام حسين علام أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة الزقازيق مناقشًا، والدكتور أيمن علي الشاعر أستاذ الإدارة الرياضية ورئيس قسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة للبنين بجامعة الزقازيق مشرفًا.

وبعد المناقشة والمداولة، قررت اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراه، مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات المصرية، وذلك بحضور عميد كلية علوم الرياضة ووكلائها، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، وقيادات المديرية، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية الرياضية.

عمر حجازي دكتوراه الفلسفة في علوم الرياضة جامعة الزقازيق
