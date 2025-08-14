الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهدت منطقة أول وصلة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال، ما أسفر عن وفاة السيدة سناء زكي بدران علي، البالغة من العمر 29 عامًا، من قرية المحجر، وإصابة 20 آخرين، أغلبهم من الفتيات والأطفال، بإصابات تراوحت بين الكسور والجروح القطعية والكدمات، بالإضافة إلى حالات خطيرة أُدخلت العناية المركزة.

ومن بين المصابين الطفلة ملك خالد عثمان عبيد، 13 عامًا، من قرية المحجر، والتي أصيبت بكدمات وجروح بالوجه، والطفلة جنى عماد حسن محمد، 4 أعوام، من نفس القرية، والتي تعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات بالرأس، والسيدة نصره محمد حسن أحمد، 37 عامًا، من قرية المحجر، التي أصيبت باشتباه كسر بالعمود الفقري وحالة ما بعد ارتجاج.

كما شملت الإصابات السيدة منى قرني أحمد، 30 عامًا، من قرية المحجر، التي تعرضت لكسر مضاعف بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالرأس يبلغ 4 سم، والطفل إبراهيم عبد الباسط عبد النبي، 12 عامًا، من نفس القرية، مصابًا بكدمات بالجسم، وأيضًا الطفل عبد الله عبد الباسط عبد النبي، 7 أعوام، مصابًا بكدمات مماثلة، والطفل رشدي محمد قوزي، 9 أعوام، من قرية المحجر، الذي يعاني من كدمات بالجسم.

وتضمنت القائمة الشاب أحمد محمد شعبان، 17 عامًا، من قرية المحجر، الذي أصيب بحالة ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس يبلغ طوله 10 سم، والطفلة شادن يحيى جلال محمد، 14 عامًا، التي تعرضت لكسر بالذراع الأيسر، والسيد عادل عبد الفتاح الروبي، 59 عامًا، من قرية المحجر، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري وخلع بالكتف الأيسر.

كما أُصيب الشاب إبراهيم علي إبراهيم، 23 عامًا، من منطقة أبو سلطان، بجرح 6 سم بالرأس وسحجات بالجسم، والسيد محمود محمد أحمد، 31 عامًا، من قرية المحجر، مصابًا باشتباه كسر بالذراعين، والسيدة نجاة هاني محمد عبد ربه، 40 عامًا، من نفس القرية، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وخلع بالكف الأيسر، والسيدة عاطفة حسن المناسي، 44 عامًا، من قرية المحجر، التي تعاني من كدمة بالظهر.

كما ضمت القائمة المصاب إسلام رمضان عبد الهادي، 32 عامًا، من قرية المحجر، بكدمات وسحجات بالجسم، والطفل يوسف محمد رشدي كمال، 15 عامًا، من نفس القرية، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، والطفلة هاجر هاني محمد زبادة، 12 عامًا، التي أصيبت بكدمات بالجسم، والشابة أميرة مصطفى محدودة، 18 عامًا، من قرية المحجر، التي تعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري، والفتاة هاجر هاني محمد زبادة، 16 عامًا، من نفس القرية، التي أصيبت بكدمات وسحجات بالجسم مع اشتباه كسر بالفقرات العنقية.

وأكدت المصادر الطبية أن السيدة سناء زكي بدران علي هي الضحية الوحيدة التي لفظت أنفاسها الأخيرة في موقع الحادث، بينما يتلقى باقي المصابين العلاج اللازم داخل مستشفى فايد المركزي، وسط متابعة دقيقة للحالات الحرجة، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث