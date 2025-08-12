أشجار الزيتون.. أكثر زراعات جنوب سيناء تأثرًا بالتغيرات المناخية (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

رغم الطفرة الزراعية التي تشهدها جنوب سيناء، كشف خبراء أن التغيرات المناخية بدأت تضرب بقوة أحد أكثر المحاصيل شهرة وصلابة في المنطقة.

فبشكل غير متوقع، أصبحت أشجار الزيتون هي الأكثر تأثرًا، مما يهدد إنتاجيتها ويدق ناقوس الخطر حول مستقبلها.

لماذا الزيتون هو الأكثر تأثرًا؟

يوضح الدكتور محمد شطا، أستاذ التنمية الزراعية، أن المشكلة لا تكمن في ارتفاع الحرارة فقط، بل في "التطرف المناخي".

وأضاف: "أشجار الزيتون تحتاج إلى درجات برودة معينة خلال فترة نضج الثمار، ومع اختفاء هذه البرودة وتطرف درجات الحرارة بين الليل والنهار، تضرر الإنتاج بشكل كبير".

خريطة زراعية مضطربة

لم يتوقف تأثير تغير المناخ عند الزيتون، بل امتد ليغير خريطة الزراعة بالكامل:

تغيير المواسم: أصبح المزارعون يضطرون لتبكير مواعيد الزراعة والحصاد.

آفات وافدة: أدت التغيرات المناخية لظهور آفات لم تكن موجودة، مثل "دودة الحشد الخريفي".

ظواهر مدمرة: تسببت الأمطار غير الموسمية في انتشار الفطريات، بينما أدت الرياح الشديدة إلى تساقط الأزهار قبل عقد الثمار.

توصيات عاجلة للمزارعين

ولمواجهة هذه التحديات، قدم الدكتور شطا حزمة من التوصيات العاجلة للمزارعين، أهمها:

الري الذكي: يجب تجنب الري تمامًا وقت الظهيرة أو عند هبوب رياح شديدة، والاعتماد على الري في الصباح الباكر أو المساء.

دعم النبات: رش عناصر البوتاسيوم لحماية النباتات من الإجهاد الحراري.

حماية المزارع: زراعة مصدات للرياح حول الحقول لحماية الأزهار والثمار.

رعاية الثروة الحيوانية: تجنب رعي الماشية في أوقات الشمس الحارقة وتعميق أحواض الأسماك.